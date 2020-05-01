У місті Боярка (Київська область) 20-річна місцева жителька зламала фонтан, піднявшись на нього для фотосесії.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

Напередодні на одній з центральних вулиць Боярки пошкодили фонтан. В результаті хуліганських дій від фонтану відламалася верхня частина. Падаючи, елемент фонтану пошкодив басейн. Фонтан не підлягає реконструкції.

Про подію в поліцію заявив місцевий чиновник, який дізнався про те, що сталося в Мережі. Відео, на якому відображені хуліганські дії невідомої особи, що призвели до руйнування фонтану, було виявлено й поліцейськими.

Зловмисницю вдалося розшукати. Нею виявилася 20-річна місцева жителька.

“Поліцейським дівчина пояснила, що з рідною сестрою на плечах хотіла сфотографуватися на верхівці фонтану”, — розповіли в главку.

Тепер дівчині загрожує кримінальна відповідальність за ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Збитки в результаті руйнування фонтану оцінили в 37 тисяч гривень.