В Киеве и Черниговской области перенесли проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году на 24 апреля. На такой шаг пошли из-за карантинных ограничений по общественному транспорту.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

“Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным проезд зарегистрированных участников, а также педагогов, привлеченных к проведению пробного ВНО, тестирование в Киеве и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля”, – заявили в МОН.

В остальных областях Украины пробное ВНО-2021 состоится 10 апреля, как и было запланировано. Все участники тестирования, невзирая на сроки его прохождения, смогут загрузить тестовые тетради и пройти тестирование дома.

Участники, которые будут проходить пробное ВНО 10 апреля, смогут занести свои ответы в сервис “Определение результатов пробного ВНО” в период с 10 по 14 апреля, а участники из Киева и Черниговской области – с 24 по 28 апреля.

Кроме того, в кабинетах участников из Киева и Черниговской области с 10 по 28 апреля будут доступны “бонусные тесты”, чтобы они могли полнее ознакомиться с другими тестами пробного ВНО. Ответы на “бонусные тесты” можно будет внести 10-28 апреля.