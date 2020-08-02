Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, убытки предварительно оцениваются в почти 300 тысяч гривен.

“Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер болард и другие технические средства. Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, – почти 300 тысяч гривен”, – отметил Кличко.

Он уточнил, что сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы.

По словам Кличко, личность злоумышленника установили, его задержала полиция. Мэр Киева заверил, что лично проконтролирует, “чтобы это дело дошло до суда”.

“Чтобы киевляне занимались спортом, активно и безопасно отдыхали, мы установили систему ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости на Трухановом острове. Сегодня на авто на Труханов могут заезжать работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются, и коммунальные службы. Если они нарушают скоростной режим, это фиксируют камеры наблюдения, и авто лишается права доступа на Труханов остров. Для автомобилей киевлян, приезжающих отдыхать, обустроили парковку. Мы работаем, чтобы Киев становился красивее, а жизнь его обитателей – комфортной. Но, к сожалению, есть люди, которые разрушают то, что создано за счет общины и для общины столицы. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия”, – подчеркнул Кличко.