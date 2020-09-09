Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, мемориальную доску открыли в СОШ № 46, что находится на улице Василенко, 10, в которой учился Куцмай.

Вячеслав Куцмай родился 7 ноября 1986 года в городе Киев. Он учился на юридическом факультете КНЭУ.

С мая 2014-го Куцмай служил в взводе спецназначения БСП НГУ “Донбасс”, прошел бои за Иловайск. Попал в плен, и был освобожден в декабре 2014-го. В 2015 году вернулся в батальон, воевал в Широкино в составе противотанкового взвода.

В октябре 2016-го с собратьями перешел в 16-го батальон; участвовал в блокаде торговли с ОРДЛО. В дальнейшем служил в разведвзводе 3-го батальона 72-й бригады. В бою 20 июля 2017-го получил ранение руки, полгода лечился в госпиталях. После вывода 72-й бригады с фронта перешел в 24-ую бригаду, где был старшим солдатом и старшим оператором взвода разведки.

21 мая 2018 года утром группа разведки вступила в бой против ДРГ террористов из 10 человек на окраине поселка Южное (поселок Чигири) Торецкого городского совета. В ходе боя погибли Вячеслав Куцмай – от обломка гранаты попавшего в висок, прикрыв собой собрата – и младший сержант Андрей Маслов, еще четверо воинов получили ранения, а враг со значительными потерями отступил под прикрытием шквального минометного огня.

Прощание с Куцмаем прошло на Михайловской площади, к траурному коридору присоединились болельщики мадридского “Реала” – которые приехали на финальный матч Лиги чемпионов и были в это время там. Похоронен Вячеслав на Лукьяновском военном кладбище.