В спортзале в Соломенском районе столицы посетители во время тренировки устроили стрельбу.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в городе Киеве.

“В дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о стрельбе в спортзале на улице Металлистов. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и врачи”, – говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Отмечается, что пострадавшему – 28-летнему местному жителю, врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, а также разыскивают правонарушителя.