Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в городе Киеве.
“В дежурную часть Соломенского управления полиции поступила информация о стрельбе в спортзале на улице Металлистов. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и врачи”, – говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.
Отмечается, что пострадавшему – 28-летнему местному жителю, врачи оказали необходимую медицинскую помощь на месте.
Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента, а также разыскивают правонарушителя.
- В киевском Гидропарке произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.