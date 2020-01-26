Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы.
Инцидент произошел около 2 ночи.
“Правоохранители установили, что между двумя посетителями кафе и неизвестными возник конфликт на почве взаимных оскорблений. В результате чего незнакомец достал оружие, сделал несколько выстрелов и скрылся в неизвестном направлении”, – говорится в сообщении.
Двух пострадавших – 26-летних иностранца и жителя Винницкой области с травмами госпитализировали.
С места происшествия эксперты изъяли шесть стреляных гильз, которые отправили на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых лиц.
- В парке “Гидропарк” в Киеве застрелили мужчину. Полицейские проводят спецоперацию по розыску убийцы.