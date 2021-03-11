В Киеве разоблачили и заблокировали деятельность организованной группировки, которая специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий наркотиков, психотропов и прекурсоров. Стоимость изъятого составляет $1,5 млн.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре и Службе безопасности Украины.

“Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении участникам организованной группы, которые в лабораторных условиях занимались изготовлением опасных наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах и их незаконным оборотом (ч. 3 ст. 307 УК Украины)”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, участники группы изготавливали наркотики и психотропные вещества в 3 лабораториях, расположенных на территории Киевской области. Сбыт готового “товара” участники организованной группы осуществляли через три интернет-магазина.

В рамках контроля за совершением преступления задокументировано 7 фактов незаконного сбыта крупных партий амфетамина, МDMA, PVP, наркотического средства метадон и прекурсора фенилнитропропен.

Всего проведено 46 санкционированных обысков по месту жительства и регистрации фигурантов, в помещениях 3 нарколабораторий, а также в транспортных средствах фигурантов, по результатам которых изъято:

более 100 кг готовых к незаконному сбыту психотропных веществ амфетамин, МDMA, PVP и наркотического средства метадон;

около 5 тонн прекурсоров;

лабораторное оборудование;

300 тыс. долларов США, 30 тыс. евро и 20 тыс. гривен, вероятно полученных преступным путем.

По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет более 1,5 миллионов долларов США. Для вывоза изъятых веществ и оборудования понадобилось три 5-тонных грузовика.

По результатам проведения следственных действий 12 лицам сообщено о подозрении, 9 из них задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, 2 объявлен в розыск. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.