Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“В ходе совместной операции, благодаря усилиям сотрудников Одесской таможни и Львовской таможни Гостаможслужбы, работников Служба безопасности Украины, под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры, выявлены 1,035 тонны героина, граждане Турции пытались переправить в Евросоюз”, – говорится в сообщении.

Транснациональная организованная преступная группа, состоявшая из граждан Турции, планировала переправить героин в ЕС под видом дипломатического груза. Они организовали ввоз героина на территорию Украины на судне, прибывшем в Одесский порт в декабре 2020 года.

Для проведения мероприятий по выявлению и ликвидации канала контрабанды наркотиков на территорию Украины было принято решение провести т.н. контролируемую поставку.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: СБУ

“Следовательно 30 декабря два контейнера с задекларированным грузом риса, перемещались на судне, были беспрепятственно направлены к месту оформления контейнеров. Далее этот “товар” организаторы перевозили автотранспортом на Западную Украину (Львов)”, – информируют в ДМС.

Трех иностранцев задержали во Львове во время фасовки наркотиков на арендованных складах. В этот же день там задержали гражданина Турции – одного из организаторов наркотрафика.

Правоохранители обнаружили 1035 кг героина, готового к транспортировке. Это подтвердили экспресс-тесты. В СБУ отмечают, что стоимость изъятых наркотиков по ценам “черного” рынка составляет более 2,3 миллиарда гривен.

В свою очередь, в офисе генпрокурора заявили, что обнаруженная партия является рекордной.