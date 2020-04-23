Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевтеплоэнерго”.

Пилотный проект использования дронов для дезинфекции крупных промышленных территорий реализует “Киевтеплоэнерго” и украинская компания DroneUA.

Отмечается, что дезинфекция крупных промышленных площадей с использованием специальных дронов – достаточно инновационное решение для Украины и Киева. Дроны широко применялись в Китае во время борьбы с COVID-19. В общем там обработали с помощью дронов почти 200 млн кв. м в 3 тыс. населенных пунктов.

“С начала введения ограничительных мероприятий на территории завода ежедневно проводится тщательная дезинфекция, а персонал обеспечен всеми средствами защиты, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией. На предприятие приезжают мусоровозы со всего Киева, поэтому важно обеспечить санитарную безопасность для персонала завода. С помощью беспилотников мы быстро обработали подъездные дороги мусоровозов и площадка приема транспорта у бункера”, – отметил директор “Энергии” Сергей Крикун.

Дезинфекция с применением беспилотников минимизирует контакт людей с местами вероятного попадания возбудителя, более плотно покрывает площадь обработки, экономит время и спецраствор.

Дрон, который дезинфицировал завод “Энергия”, поднимает в воздух 16 л дезинфицирующего раствора за один вылет и за 10-15 мин дезинфицирует территорию площадью до 20 тыс. кв. м.