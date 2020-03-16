В Сети начали распространять фейк о том, что якобы вечером над Киевом (и другими городами) вертолеты будут распылять лекарства или дезинфицирующие средства против COVID-19.

На фейковую новость обратил внимание проект “По ту сторону новостей”.

В странном сообщении людей предупреждали о каких-то вертолетах, которые якобы будут распылять дезинфицирующие вещества. Украинцев просили закрывать окна и не выходить на улицу после 23 часов.

При этом авторы анализа обращают внимание на то, что текст сообщения явно “прогоняли” через гугл-транслейт.

“… это означает, что вы должны иметь все окна закрыты на ночь” – как вам формулировка? Мы так не говорим. Когда нужно, чтобы окна были закрыты, что в украинском, что в русском языках говорят: “закрыть окна”. Такая формулировка присуще английскому и соответственно гугл-транслейт. Ну и дальше классически: информируйте всех, “чтобы пусть знают”. Здесь нет ни одного факта, сообщение, которое бьет тревогу и наводит панику. Пожалуйста, не распространяйте такую ерунду”, – говорится в сообщении “По ту сторону новостей”.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ рекламируют фейковые лекарства от коронавируса.