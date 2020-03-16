На фейковую новость обратил внимание проект “По ту сторону новостей”.
В странном сообщении людей предупреждали о каких-то вертолетах, которые якобы будут распылять дезинфицирующие вещества. Украинцев просили закрывать окна и не выходить на улицу после 23 часов.
При этом авторы анализа обращают внимание на то, что текст сообщения явно “прогоняли” через гугл-транслейт.
“… это означает, что вы должны иметь все окна закрыты на ночь” – как вам формулировка? Мы так не говорим. Когда нужно, чтобы окна были закрыты, что в украинском, что в русском языках говорят: “закрыть окна”. Такая формулировка присуще английскому и соответственно гугл-транслейт. Ну и дальше классически: информируйте всех, “чтобы пусть знают”. Здесь нет ни одного факта, сообщение, которое бьет тревогу и наводит панику. Пожалуйста, не распространяйте такую ерунду”, – говорится в сообщении “По ту сторону новостей”.
Ранее сообщалось, что украинские СМИ рекламируют фейковые лекарства от коронавируса.
- В Украине с 12 марта и до 3 апреля ввели карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
- Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.
- 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.