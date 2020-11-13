В Святошинском районе Киева ночью произошла перестрелка, в результате которой пострадал полицейский.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева и в ГУ Нацполиции в столице.

Так, около 4 часов, на улице Героев Космоса экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение ПДД.

Во время общения с водителем по поводу нарушения, инспекторы заметили в салоне трех мужчин, которые заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам – мужчины выбежали из авто и начали убегать.

Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного.

Отмечается, что в результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие и вызвали подмогу.

В Нацполиции уточнили, что у одного из пассажиров, который открыл огонь, при себе была граната РГД-5 с запалом к ней, пистолет Макарова и патроны, которые изъяли для дальнейшего направления на экспертизу. Также в сумке одного из участников инцидента правоохранители обнаружили комплект профессиональных отмычек и дистанционные рации.

30-летнего патрульного с огнестрельными ранениями ноги госпитализировали в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

На месте работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства происшествия, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.