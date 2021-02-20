Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, утром возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни состоялась панихида, которую провел верховный архиепископ Киево-Галицкий и глава УГКЦ, Блаженнейший Святослав (Шевчук).
“Уже седьмой год подряд мы приходим на этот киевский холм, на святое место, которое стало украинской Голгофой. Здесь место драматических соревнований добра и зла, света и тьмы, достоинства и неуважения. Это место показывает всю разрушительную силу ненависти направленной против человека и против собственного народа”, – отметил он.
После панихиды состоялось возложение цветов и зажжение свечей.
Кроме того, вечером в честь Героев Небесной Сотни засияют лучи Достоинства. Лучи света символизируют души погибших – свет, который преодолевает тьму, самопожертвование ценой жизни во имя жизни.
Впервые проект представили к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили из улиц Институтской, Михаила Грушевского, с площади Независимости – с тех мест, где погибли Герои Небесной Сотни. Ко Дню Достоинства и Свободы 2017 года лучи засияли на месте будущего Музея Майдана.
В 2021 году акция особенна тем, что ее дополнит мультимедийная составляющая – все, кто придет на аллею Героев Небесной Сотни почтить погибших майдановцев, услышат музыку Романа Коляды, написанную специально для проекта “Характеры Достоинства”.
- Сегодня, 20 февраля, в Украине чтят память Героев Небесной сотни.