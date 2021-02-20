В День памяти Героев Небесной сотни в Киеве почтили погибших участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, утром возле часовни на аллее Героев Небесной Сотни состоялась панихида, которую провел верховный архиепископ Киево-Галицкий и глава УГКЦ, Блаженнейший Святослав (Шевчук).

“Уже седьмой год подряд мы приходим на этот киевский холм, на святое место, которое стало украинской Голгофой. Здесь место драматических соревнований добра и зла, света и тьмы, достоинства и неуважения. Это место показывает всю разрушительную силу ненависти направленной против человека и против собственного народа”, – отметил он.

После панихиды состоялось возложение цветов и зажжение свечей.

Кроме того, вечером в честь Героев Небесной Сотни засияют лучи Достоинства. Лучи света символизируют души погибших – свет, который преодолевает тьму, самопожертвование ценой жизни во имя жизни.

Впервые проект представили к первой годовщине расстрелов на Майдане. Тогда лазерные лучи светили из улиц Институтской, Михаила Грушевского, с площади Независимости – с тех мест, где погибли Герои Небесной Сотни. Ко Дню Достоинства и Свободы 2017 года лучи засияли на месте будущего Музея Майдана.

В 2021 году акция особенна тем, что ее дополнит мультимедийная составляющая – все, кто придет на аллею Героев Небесной Сотни почтить погибших майдановцев, услышат музыку Романа Коляды, написанную специально для проекта “Характеры Достоинства”.