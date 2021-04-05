Сегодня, 5 апреля, в Киеве начнут отключать отопление. Процесс займет в общей сложности 5 дней.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА.

“На прекращение теплоснабжения в системе, которая является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней. Напомню, уже не первый год Киев завершает отопительный сезон раньше обычного 15 апреля. Чтобы киевляне могли сэкономить на оплате тепла”, – цитирует портал Big Kyiv мэра столицы Виталия Кличко.

Однако он уточнил, что социальные объекты – больницы, садики и школы – пока будут получать тепло. Отключать их будут только по письменным заявкам руководителей учреждений.

“Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях будет проводиться по письменным заявкам их руководителей”, – сообщили в КГГА.