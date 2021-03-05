Более 80% украинцев считают, что власть не справилась с задачей снижения коммунальных тарифов в январе этого года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта 2021 года.

Так, 81,9% респондентов выразили мнение, что власть не справилась с задачей снижения тарифов для населения в январе.

Противоположного мнения придерживаются только 9,4% опрошенных. Еще 8,6% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, 64,7% респондентов заявили, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года для них возросла.

Еще 19,6% опрошенных утверждают, что стоимость “коммуналки” почти не изменилась.

И только 5,6% заявили, что стоимость коммунальных услуг уменьшилась, а 10,1% затруднились ответить на вопрос.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Было опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной украинским властям.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.