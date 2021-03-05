Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта 2021 года.
Так, 81,9% респондентов выразили мнение, что власть не справилась с задачей снижения тарифов для населения в январе.
Противоположного мнения придерживаются только 9,4% опрошенных. Еще 8,6% затруднились ответить на вопрос.
Кроме того, 64,7% респондентов заявили, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года для них возросла.
Еще 19,6% опрошенных утверждают, что стоимость “коммуналки” почти не изменилась.
И только 5,6% заявили, что стоимость коммунальных услуг уменьшилась, а 10,1% затруднились ответить на вопрос.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Было опрошено 1207 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, подконтрольной украинским властям.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.
- Ранее сообщалось, что почти 90% украинцев поддерживают акции протеста, участники которых требуют снижения коммунальных тарифов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2-3 февраля 2021 года.
- 9 февраля Кабинет Министров, представители местной власти, НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) и НАК “Нафтогаз Украины” подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду не должны расти. Этому предшествовали акции протеста в разных регионах Украины против подорожания “коммуналки”.