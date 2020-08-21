Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, увеличилось еще на 156 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 11 328 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет;

55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет;

6 девочек от 1 до 17 лет и 2 мальчика 3 и 5 лет.

Среди них и шестеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 3606 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26, Голосеевском – 21 и Днепровском районе – 19 случаев.

Кличко также подчеркнул, что в столице увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации.

Сейчас в стационарах медучреждений столицы находятся 499 больных COVID-19. В том числе 18 детей. 92 пациента – в тяжелом состоянии. 8 – под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах – 51 киевлян.