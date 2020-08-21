Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Сейчас в стране уже более 100 000 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а именно – 100 000 643.

Из них 2207 летальных, 51078 пациентов выздоровели.

Всего за сутки выписаны 637 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 3478 случаев;
  • Волынская область – 4989 случаев;
  • Днепропетровская область – 1894 случая;
  • Донецкая область – 1183 случая;
  • Житомирская область – 2695 случаев;
  • Закарпатская область – 6771 случай;
  • Запорожская область – 1234 случая;
  • Ивано-Франковская область – 7462 случая;
  • Кировоградская область – 751 случай;
  • г. Киев – 11328 случаев;
  • Киевская область – 4805 случаев;
  • Львовская область – 12 793 случая;
  • Луганская область – 213 случаев;
  • Николаевская область – 912 случаев;
  • Одесская область – 5578 случаев;
  • Полтавская область – 614 случая;
  • Ровенская область – 8238 случаев;
  • Сумская область – 1124 случая;
  • Тернопольская область – 4301 случай;
  • Харьковская область – 7033 случая;
  • Херсонская область – 329 случаев;
  • Хмельницкая область – 1828 случаев;
  • Черновицкая область – 8505 случаев;
  • Черкасская область – 1219 случаев;
  • Черниговская область – 1366 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • По состоянию на утро 20 августа в Украине зафиксирован новый рекордный показатель по COVID-19: за минувшие сутки подтверждено 2134 случая коронавируса. Впервые суточный показатель заболеваемости превысил отметку в 2 тысячи.