Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В общем подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 740. Всего коронавирус унес жизни 304 киевлян.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет;
- 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
- 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет.
- Среди них и 9 медиков.
В больницы столицы попали 57 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровела за минувшие сутки 141 человек. Всего коронавирус преодолели 5742 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 61, в Днепровском районе – 40. А также 39 случаев в Дарницком районе.
- По состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Украине подтверждено 3228 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.