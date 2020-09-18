За прошедшие сутки, 17 сентября, в Киеве зарегистрировали 291 новый случай заболевания коронавирусом, 8 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В общем подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 740. Всего коронавирус унес жизни 304 киевлян.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет;

119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет.

Среди них и 9 медиков.

В больницы столицы попали 57 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровела за минувшие сутки 141 человек. Всего коронавирус преодолели 5742 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 61, в Днепровском районе – 40. А также 39 случаев в Дарницком районе.