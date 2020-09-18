Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины и Министерства охраны здоровья.
На данный момент в Украине 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 летальных, 75486 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки умерли еще 68 человек. При этом выздоровели за сутки 1573 пациентов.
Наибольшее количество новых случаев обнаружили: в Харьковской области (349), в Киеве (291), а также в Одесской (322), Тернопольской (311), Львовской (205), Ивано-Франковской (175), Черновицкой (153), Хмельницкой (141), Киевской (134), Ровенской (120), Житомирской (118) и Днепропетровской (112) областях.
Сейчас ситуация по областям следующая:
- Винницкая область – 5114 случаев;
- Волынская область – 6689 случаев;
- Днепропетровская область – 3765 случаев;
- Донецкая область – 2313 случаев;
- Житомирская область – 4774 случая;
- Закарпатская область – 9031 случай;
- Запорожская область – 2748 случаев;
- Ивано-Франковская область – 12 031 случай;
- Кировоградская область – 967 случаев;
- г. Киев – 18740 случаев;
- Киевская область – 7476 случаев;
- Львовская область – 17 869 случаев;
- Луганская область – 706 случаев;
- Николаевская область – 2320 случаев;
- Одесская область – 10924 случая;
- Полтавская область – 1390 случаев;
- Ровенская область – 10 917 случаев;
- Сумская область – 2807 случаев;
- Тернопольская область – 10 705 случаев;
- Харьковская область – 14 264 случая;
- Херсонская область – 766 случаев;
- Хмельницкая область – 4339 случаев;
- Черновицкая область – 12793 случая;
- Черкасская область – 2891 случай;
- Черниговская область – 3133 случая.
- 14 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, которое согласовали на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
- Ранее Кабинет Министров в связи с ухудшением эпидемической ситуации с коронавирусом COVID-19 продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 включительно.
- Кроме того, Кабинет Министров принял решение о закрытии границ Украины на въезд иностранцам до 28 сентября.