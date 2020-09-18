По состоянию на утро пятницы, 18 сентября, в Украине подтверждено 3228 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины и Министерства охраны здоровья.

На данный момент в Украине 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 летальных, 75486 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки умерли еще 68 человек. При этом выздоровели за сутки 1573 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев обнаружили: в Харьковской области (349), в Киеве (291), а также в Одесской (322), Тернопольской (311), Львовской (205), Ивано-Франковской (175), Черновицкой (153), Хмельницкой (141), Киевской (134), Ровенской (120), Житомирской (118) и Днепропетровской (112) областях.

Сейчас ситуация по областям следующая:

Винницкая область – 5114 случаев;

Волынская область – 6689 случаев;

Днепропетровская область – 3765 случаев;

Донецкая область – 2313 случаев;

Житомирская область – 4774 случая;

Закарпатская область – 9031 случай;

Запорожская область – 2748 случаев;

Ивано-Франковская область – 12 031 случай;

Кировоградская область – 967 случаев;

г. Киев – 18740 случаев;

Киевская область – 7476 случаев;

Львовская область – 17 869 случаев;

Луганская область – 706 случаев;

Николаевская область – 2320 случаев;

Одесская область – 10924 случая;

Полтавская область – 1390 случаев;

Ровенская область – 10 917 случаев;

Сумская область – 2807 случаев;

Тернопольская область – 10 705 случаев;

Харьковская область – 14 264 случая;

Херсонская область – 766 случаев;

Хмельницкая область – 4339 случаев;

Черновицкая область – 12793 случая;

Черкасская область – 2891 случай;

Черниговская область – 3133 случая.