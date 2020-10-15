В Киеве за прошедшие сутки обнаружили еще 445 больных коронавирусом COVID-19. Также зафиксировано 17 летальных случаев.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко.

“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 445 больных коронавирусом. 17 случаев – летальных. Всего от коронавируса в нашем городе умерли 535 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 28 957”, – рассказал Кличко.

Так, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у:

• 252 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

• 159 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

• 18 девочек от 4 до 17 лет, а также у 16 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели, в том числе, 16 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 57 человек. Всего коронавирус преодолели 10 286 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе – 106, в Соломенском – 67, в Оболонском районе – 52 случая.

В стационарах столичных медучреждений в данный момент лечатся 1797 больных коронавирусом (из них 33 ребенка).

По словам Кличко, 405 пациентов находятся в тяжелом состоянии. 571 больной получает кислородную поддержку, 19 – находятся под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Еще 143 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 648 больных.

В данный момент в Киеве уже развернули почти 2800 коек в 22 коммунальных больницах.