Количество киевлян, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них – 9 медиков. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса один человек умер. Всего за все время 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал он.

В частности, за минувшие сутки заболели:

27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет;

19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет;

10 детей: 2 девочки в возрасте 9 и 13 лет и 8 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко отметил, что выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 10.

В Деснянском районе подтверждено 8 новых случаев, в Днепровском – 7.