Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них – 9 медиков. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса один человек умер. Всего за все время 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал он.
В частности, за минувшие сутки заболели:
- 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет;
- 19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет;
- 10 детей: 2 девочки в возрасте 9 и 13 лет и 8 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Кличко отметил, что выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы.
Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 10.
В Деснянском районе подтверждено 8 новых случаев, в Днепровском – 7.
- В Украине за сутки зафиксировали 483 новых случая коронавируса COVID-19.