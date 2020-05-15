Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).
В частности, болезнь подтверждена в 1220 детей и 3420 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек, из них 24 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 4473 пациенты уже выздоровели, в частности 1163 медработники, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
- Винницкая обл. – 674 (364 выздоровели)
- Волынская обл. – 582 (142 выздоровели)
- Днепропетровская обл. – 791 (91 выздоровел)
- Донецкая обл. – 121 (34 выздоровели)
- Житомирская обл. – 538 (123 выздоровели)
- Закарпатская обл. – 816 (128 выздоровели)
- Запорожская обл. – 356 (160 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. – 1188 (445 выздоровели)
- м. Киев – 2068 (200 выздоровели)
- Киевская обл. – 1094 (188 выздоровели)
- Кировоградская обл. – 437 (300 выздоровели)
- Луганская обл. – 42 (17 выздоровели)
- Львовская обл. – 942 (180 выздоровели)
- Николаевская обл. – 228 (78 выздоровели)
- Одесская обл. – 712 (43 выздоровели)
- Полтавская обл. – 257 (163 выздоровели)
- Ровенская обл. – 1074 (293 выздоровели)
- Сумская обл. – 158 (85 выздоровели)
- Тернопольская обл. – 1060 (482 выздоровели)
- Харьковская обл. – 757 (94 выздоровели)
- Херсонская обл. – 167 (101 выздоровел)
- Хмельницкая обл. – 222 (55 выздоровели)
- Черкасская обл. – 350 (177 выздоровели)
- Черновицкая обл. – 2600 (511 выздоровели)
- Черниговская обл. – 96 (19 выздоровели).
Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.
“На амбулаторном лечении 11 842 пациентов, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков”, – говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что в Украине впервые с начала вспышки коронавируса COVID-19 за сутки выздоровело больше людей, чем заболело (427 человек против 422).