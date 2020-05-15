Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центром общественного здоровья МОЗ Украины и Советом национальной безопасности и обороны (СНБО).

В частности, болезнь подтверждена в 1220 детей и 3420 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 476 человек, из них 24 медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 4473 пациенты уже выздоровели, в частности 1163 медработники, – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. – 674 (364 выздоровели)

Волынская обл. – 582 (142 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 791 (91 выздоровел)

Донецкая обл. – 121 (34 выздоровели)

Житомирская обл. – 538 (123 выздоровели)

Закарпатская обл. – 816 (128 выздоровели)

Запорожская обл. – 356 (160 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1188 (445 выздоровели)

м. Киев – 2068 (200 выздоровели)

Киевская обл. – 1094 (188 выздоровели)

Кировоградская обл. – 437 (300 выздоровели)

Луганская обл. – 42 (17 выздоровели)

Львовская обл. – 942 (180 выздоровели)

Николаевская обл. – 228 (78 выздоровели)

Одесская обл. – 712 (43 выздоровели)

Полтавская обл. – 257 (163 выздоровели)

Ровенская обл. – 1074 (293 выздоровели)

Сумская обл. – 158 (85 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1060 (482 выздоровели)

Харьковская обл. – 757 (94 выздоровели)

Херсонская обл. – 167 (101 выздоровел)

Хмельницкая обл. – 222 (55 выздоровели)

Черкасская обл. – 350 (177 выздоровели)

Черновицкая обл. – 2600 (511 выздоровели)

Черниговская обл. – 96 (19 выздоровели).

Всего в Украине исследовано 211 614 образцов методом ПЦР.

“На амбулаторном лечении 11 842 пациентов, из них 1004 ребенка и 2797 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5488 человек, из них 216 детей и 623 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков”, – говорится в сообщении.