Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
За сутки скончались 11 пациентов.
“Количество больных коронавирусом в столице продолжает тревожно увеличиваться. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 983 больных COVID-19. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – написал Кличко.
Так, за сутки коронавирус выявили у:
• 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
• 362 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
• 41 девочки в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчика от 1 до 17 лет.
Заболели, в том числе, 27 медиков.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Соломенском районе – 154, в Деснянском – 144 и 127 случаев – в Дарницком районе.
- По состоянию на утро четверга, 5 ноября, в Украине подтверждено 9850 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем.