За минувшие сутки в Киеве было зафиксировано 983 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это рекордный показатель за все время эпидемии.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

За сутки скончались 11 пациентов.

“Количество больных коронавирусом в столице продолжает тревожно увеличиваться. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 983 больных COVID-19. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – написал Кличко.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

• 362 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

• 41 девочки в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчика от 1 до 17 лет.

Заболели, в том числе, 27 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Соломенском районе – 154, в Деснянском – 144 и 127 случаев – в Дарницком районе.