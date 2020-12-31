В Киеве за минувшие сутки диагностировали еще 1332 случая заражения коронавирусом COVID-19. От осложнений умерли 22 пациента.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1332 больных коронавирусом. 22 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1919 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 111 471”, – написал Кличко.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 743 женщин в возрасте от 18 до 99 лет;

• 536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

• 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчиков от 1 до 16 лет.

Заболел, в частности, 51 медик.

В больницы столицы госпитализировали 79 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 547 человек. Всего коронавирус преодолели 39 403 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Святошинском районе – 302, в Дарницком – 195 и в Соломенском районе – 174 случая.