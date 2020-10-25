Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 34 054. Всего коронавирус унес жизни 684 киевлян.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 198 женщин в возрасте от 18 до 87 лет
- 142 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет
- 11 девочек от 6 до 17 лет и 8 мальчиков от одного года до 16.
- Среди них и 13 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 58 человек. Всего коронавирус преодолели 11 744 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 68, в Деснянском – 55 и в Днепровском районе – 51 случай.
- По состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в Украине коронавирусом COVID-19 заболели 6088 человек, 102 человека умерли.