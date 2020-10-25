За прошедшие сутки, 25 октября, в Киеве обнаружили 359 новых случаев коронавируса COVID-19. 10 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 34 054. Всего коронавирус унес жизни 684 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

198 женщин в возрасте от 18 до 87 лет

142 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет

11 девочек от 6 до 17 лет и 8 мальчиков от одного года до 16.

Среди них и 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 58 человек. Всего коронавирус преодолели 11 744 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 68, в Деснянском – 55 и в Днепровском районе – 51 случай.