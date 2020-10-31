В Киеве за минувшие сутки, 30 октября, подтвердили 781 новый случай коронавируса COVID-19. Умерли 23 человека.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 37 549. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;

324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди них и 38 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 62 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего коронавирус преодолели 12 862 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 131, в Днепровском и Соломенском районах – по 100 случаев и в Оболонском районе – 90 случаев.