Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
“Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 72 человека. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3 838 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – говорится в сообщении.
Среди новых случаев, коронавирус обнаружили у:
- 34 женщин в возрасте от 22 до 83 лет
- 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет
- 7 девочек от 2 до 17 лет и мальчика, которому 10 лет.
3аболели, том числе, и двое медиков.
В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем медиков.
Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1164 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 16, в Днепровском – 9 и в Голосеевском районе – 8 случаев.
- За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали 753 случая заражения коронавирусом, что является самым большим суточным количеством случаев COVID-19 с начала эпидемии.