По состоянию на 13 июня в Киеве подтвердили 3838 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки заболели 72 человека, из них двое медиков.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 72 человека. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3 838 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – говорится в сообщении.

Среди новых случаев, коронавирус обнаружили у:

34 женщин в возрасте от 22 до 83 лет

30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет

7 девочек от 2 до 17 лет и мальчика, которому 10 лет.

3аболели, том числе, и двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1164 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 16, в Днепровском – 9 и в Голосеевском районе – 8 случаев.