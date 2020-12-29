В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 диагностировали еще у 953 человек. От осложнений скончался 21 пациент.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили 953 больных коронавирусом. Умерли 21 человек. Всего за период пандемии в столице 1875 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 109 008”, – написал он.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 542 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

• 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

• 26 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболел, в частности, 31 медик.

В больницы столицы госпитализировали 57 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 556 человек. Всего коронавирус преодолели 38 017 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 287, в Днепровском – 141, в Святошинском районе – 107 случаев.