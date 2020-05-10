Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что среди новых выявленных инфицированных двое медиков. Также за минувшие сутки умерли трое больных, в общем летальных случаев в столице – 37.
Кроме того, заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. Госпитализированы 15 пациентов. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
В то же время, выздоровели за прошедшие сутки четверо жителей Киева. Всего в столице коронавирус победили 138 человек.
“Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости – в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы – густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности. Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!” – резюмировал Кличко.
- По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировали 15 232 случая коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки выздоровел 151 пациент, а 15 – умерли.