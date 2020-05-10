Количество киевлян, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 34 человека. Сейчас общее количество больных составляет 1805 пациентов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что среди новых выявленных инфицированных двое медиков. Также за минувшие сутки умерли трое больных, в общем летальных случаев в столице – 37.

Кроме того, заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет. Госпитализированы 15 пациентов. Остальные – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

В то же время, выздоровели за прошедшие сутки четверо жителей Киева. Всего в столице коронавирус победили 138 человек.

“Отмечу, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости – в Дарницком и Деснянском районах столицы. Эти районы – густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности. Не пренебрегайте своим здоровьем! Берегите себя!” – резюмировал Кличко.