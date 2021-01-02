Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 112 649.
Заболели:
- 160 женщин в возрасте от 18 до 88 лет
- 116 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет
- 5 девочек от 12 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 дней до 17 лет.
Заболели и 12 медиков.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 34 пациента. Выздоровели за сутки 142 человека. Всего коронавирус преодолели 40053 жители столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 71, в Днепровском – 54 и в Печерском районе – 36 случаев.
- В Украине за минувшие сутки, 1 января, зафиксировано 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 182 ребенка и 131 медработников.