В Киеве за минувшие сутки, 1 января, обнаружили 293 больных COVID-19, умерли семь человек. Всего за период эпидемии в столице 1942 летальных случая от вируса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 112 649.

Заболели:

160 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

116 мужчин в возрасте от 20 до 83 лет

5 девочек от 12 до 16 лет и 12 мальчиков от 8 дней до 17 лет.

Заболели и 12 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 34 пациента. Выздоровели за сутки 142 человека. Всего коронавирус преодолели 40053 жители столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 71, в Днепровском – 54 и в Печерском районе – 36 случаев.