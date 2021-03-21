Covid-19 Украина

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В Киеве задержали мужчину, который показывал половой орган 8-летнему ребенку

На столичной детской площадке правоохранители задержали мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки.

Воскресенье, 21 марта 2021, 20:47

Об этом сообщила пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.

“В субботу по спецлинии 102 позвонил местный житель, который сообщил, что у детской площадки на улице Червонозаводской неизвестный мужчина обнажил свой половой орган и показывал его девочке, которая каталась на качелях”, – отметили в релизе.

Полицейские задержали злоумышленника на месте инцидента. Им оказался житель Киева 1988 года рождения, уроженец Узбекистана.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Меры предосторожности для злоумышленника пока не выбрали.

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Теги: Киев, кримінальна справа

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