В Киеве задержали мужчину, который показывал половой орган 8-летнему ребенку

Об этом сообщила пресс-служба киевской прокуратуры в Facebook.
“В субботу по спецлинии 102 позвонил местный житель, который сообщил, что у детской площадки на улице Червонозаводской неизвестный мужчина обнажил свой половой орган и показывал его девочке, которая каталась на качелях”, – отметили в релизе.
Полицейские задержали злоумышленника на месте инцидента. Им оказался житель Киева 1988 года рождения, уроженец Узбекистана.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
Меры предосторожности для злоумышленника пока не выбрали.
- Правоохоронці повідомили про підозру у розбещенні та зґвалтуванні щонайменше 11 неповнолітніх керівникові дитячого табору.