Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец.
Правоохранитель был разоблачен в ходе совместной операции столичной прокуратуры, ГБР и ДВБ Нацполиции. Во время задержания полицейский сопротивлялся и пытался избавиться от улик.
Отмечается, что в ходе обыска у него изъяли значительное количество наркотических веществ, более тысячи боеприпасов, а также наградной пистолет на имя Януковича, выданный тогдашним министром обороны Украины Александром Кузьмуком.
Откуда у полицейского наркотические вещества и боеприпасы, и как к нему попал “пистолет Януковича” сейчас устанавливает следствие.
- Ранее правоохранители начали расследование в отношении сотрудника Службы безопасности Украины. Спецслужащего подозревают в стрельбе из пистолета для отстрела резиновых пуль в 30-летнего мужчину.