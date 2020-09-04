В Киеве задержали полицейского с наркотиками и наградным пистолетом беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец.

Правоохранитель был разоблачен в ходе совместной операции столичной прокуратуры, ГБР и ДВБ Нацполиции. Во время задержания полицейский сопротивлялся и пытался избавиться от улик.

Отмечается, что в ходе обыска у него изъяли значительное количество наркотических веществ, более тысячи боеприпасов, а также наградной пистолет на имя Януковича, выданный тогдашним министром обороны Украины Александром Кузьмуком.

Откуда у полицейского наркотические вещества и боеприпасы, и как к нему попал “пистолет Януковича” сейчас устанавливает следствие.