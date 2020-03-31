Об этом сообщается на сайте издания.

В частности, на журналиста напала банда подростков. Инцидент произошел 27 марта в 19:30 на улице Драгоманова в Дарницком районе Киева.

“На меня напали и избили три человека, незнакомые малолетки. В какое сумасшедшее время мы живем. Сидел на скамейке у подъезда. Подошли три человека лет 16-18 или около того. Двое сели рядом, один стал надо мной. Спросили, есть ли сигареты, один сразу же достал нож. Я сказал, что не курю. Начали спрашивать, есть ли деньги, что прячу в карманах. Я попытался встать. Меня сразу толкнул на скамейку, стоявший сверху. Посыпались оскорбления, угрозы. Я заметил, что один человек у магазина за этой ситуацией наблюдает. Понял, что это лучший момент, чтобы действовать. Я резко встал, и на меня со всех сторон посыпались сильные удары сразу в голову. Они явно чем-то занимались, потому что били сильно и точно. Вроде попытались меня догнать, но увидели, что я подбежал к магазину, и решили убежать”, – рассказал Груша.

Он добавил, что у магазина он попросил мужчину-свидетеля вызвать полицию, но тот проигнорировал просьбу. А сотрудница магазина, куда журналист зашел за помощью, вообще сказала, что ему надо выйти, потому что он “отпугивает клиентов”.

Отмечается, что сейчас журналист нуждается в срочной операции, так как у него четыре перелома лица со смещением и несколько черепно-мозговых травм. В диагнозе Груши указаны: перелом скулового комплекса, перелом орбиты глаза, перелом носа и назоетмоидального комплекса, а также сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

Издание призывает всех неравнодушных граждан присоединиться к помощи, ведь только за дорогие импланты необходимо сразу заплатить 46 тыс. гривен.

Помощь можно перевести на банковские карты:

ПриватБанк 4149439002251548

Монобанк 5375414100027431.