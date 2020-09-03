В Василькове Киевской области филиал СОШ №2 закрыли на карантин и перевели на дистанционное обучение после того, как один из учителей заразился коронавирусом.

Об этом сообщил мэр Василькова Владимир Сабадаш в Facebook.

Позже выяснилось, что с учителем контактировали только преподаватели 1-4 классов, поэтому учителя 5-7 классов продолжат работать в обычном режиме.

“Руководствуясь вышеизложенным, было решено, что учителя 5-7 классов смогут продолжить учебный процесс в обычном режиме уже с понедельника, только в случае отрицательных результатов теста на коронавирус. Тест учителя уже сдали, результаты сообщат до пятницы”, — уточнил Сабадаш.

Сегодня здание школы продизенфицируют. Также мэр напомнил, что помещения школ и детсадов будут регулярно дезинфицироваться один раз в неделю (без учета дезинфекции, которую будут проводить работники учебных заведений).