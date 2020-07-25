В Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в начале 6 утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов.
По предварительным данным, водитель авто Volkswagen двигаясь, в направлении Чернигова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся.
Отмечается, что в результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Предварительно девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Сейчас в направлении Чернигова перекрыто две полосы движения, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.
“В дальнейшем этим делом будут заниматься следователи, которые установят механизм совершения дорожно-транспортного происшествия и выяснят все детали происшествия”, – добавили в полиции.
- Ранее сообщалось, что в субботу утром, 18 июля, в Одесской области столкнулись два автомобили, в результате чего погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.