В Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в начале 6 утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов.

По предварительным данным, водитель авто Volkswagen двигаясь, в направлении Чернигова выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN. От столкновения у грузовика произошло повреждение колеса, в результате чего неуправляемое авто выехало на встречную полосу и совершило столкновение с пассажирским автобусом MAN. От удара автобус съехал на обочину и перевернулся.

Отмечается, что в результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. Предварительно девять пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Сейчас в направлении Чернигова перекрыто две полосы движения, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

“В дальнейшем этим делом будут заниматься следователи, которые установят механизм совершения дорожно-транспортного происшествия и выяснят все детали происшествия”, – добавили в полиции.