В Одесской области в ДТП погибли шесть человек, еще трое пострадали

В субботу утром, 18 июля, в Одесской области столкнулись два автомобили, в результате чего погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.

Об этом сообщает ГСЧС.

Авария произошла на автодороге Одесса – Рени, вблизи с. Сафьяны Измаильского района.

“18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 рождения”, – говорится в сообщении.

Спасатели с использованием специального оборудования изъяли погибших и смыли остатки топлива из проезжей части автодороги.