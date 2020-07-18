Covid-19 Украина

обновлено 18.07.2020 в 11:01

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В Одесской области в ДТП погибли шесть человек, еще трое пострадали

В субботу утром, 18 июля, в Одесской области столкнулись два автомобили, в результате чего погибли шесть человек, еще трое госпитализированы.

Суббота, 18 июля 2020, 10:55

Об этом сообщает ГСЧС.

Авария произошла на автодороге Одесса – Рени, вблизи с. Сафьяны Измаильского района.

“18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 рождения”, – говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Спасатели с использованием специального оборудования изъяли погибших и смыли остатки топлива из проезжей части автодороги.

Фото: ГСЧС

  • В Голосеевском районе столицы, на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся семья.
Теги: ДТП, , Одесская область, пострадавшие

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