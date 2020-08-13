В Кировоградской области столкнулись автобусы: двое погибших, 12 госпитализированных

В Кировоградской области произошла авария с участием двух автобусов, в результате чего два человека погибли, еще 12 пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Кировоградской области.

“13 августа около 3 часов ночи на автодороге Киев-Одесса произошло столкновение двух рейсовых автобусов. В результате происшествия два человека погибли, 12 других пассажиров доставлены в лечебные учреждения с разной степенью телесных повреждений”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент ДТП автобусы двигались в попутном направлении. В салоне одного из них находилось 39 человек, другого – 32.

По предварительным данным, водитель одного из автобусов не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с транспортным средством, который двигался впереди.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Одного из водителей задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.