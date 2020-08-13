Covid-19 Украина

обновлено 15.08.2020 в 04:02

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В Кировоградской области столкнулись автобусы: двое погибших, 12 госпитализированных

В Кировоградской области произошла авария с участием двух автобусов, в результате чего два человека погибли, еще 12 пострадали.

Четверг, 13 августа 2020, 11:39

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Кировоградской области.

“13 августа около 3 часов ночи на автодороге Киев-Одесса произошло столкновение двух рейсовых автобусов. В результате происшествия два человека погибли, 12 других пассажиров доставлены в лечебные учреждения с разной степенью телесных повреждений”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент ДТП автобусы двигались в попутном направлении. В салоне одного из них находилось 39 человек, другого – 32.

По предварительным данным, водитель одного из автобусов не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с транспортным средством, который двигался впереди.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Одного из водителей задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

  • 1 августа в Запорожской области на автодороге “Васильевка-Бердянск” произошло столкновение легковушки с грузовиком, в результате которого погибли четыре человека.
Теги: аварія, загиблі, автобус, ДТП, Кіровоградська область, полиция

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