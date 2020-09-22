В Китае бизнесмена и бывшего руководителя строительной государственной компании Huayuan Real Estate Grouр Жэнь Чжицяна приговорили к 18 годам заключения и штрафу в размере 4,2 млн юаней (около 17,5 млн грн) за то, что он обозвал председателя КНР Си Цзиньпина клоуном.

Об этом сообщает The Guardian.

При этом суд в Пекине признал бизнесмена виновным в коррупции, взяточничестве и хищении государственных средств.

Жэнь Чжицян пропал в марте этого года, вскоре после того, как было опубликовано его эссе, содержавшее резкую критику в адрес главы КНР Си Цзиньпина по поводу действий властей в разгар пандемии коронавируса.

Эссе появилось сразу после выступления китайского лидера на телевидении, однако в тексте ни разу не упоминается его имя.

В тексте были такие слова: “Я тоже добросовестно и с любопытством анализирую речь и увидел не императора, стоящего там в новых одеждах, а клоуна, который разделся до гола, но настаивает, что он по-прежнему император”.

По информации китайских СМИ, обвиняемый полностью признал вину и не будет обжаловать приговор.