Польские правоохранители задержали 39-летнего мужчину в регионе Силезия за оскорбительное сообщение в соцсетях в адрес президента страны Анджея Дуды. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщается на официальном сайте полиции Силезии.

Оскорбительное сообщение выявили сотрудники главного управления по борьбе с киберпреступностью, после чего установили личность мужчины.

“Его слова не имеют ничего общего с культурным выражением своих взглядов и являются нарушением действующего законодательства”, – говорится в сообщении полиции.

Ему выдвинули обвинение в публичном оскорблении главы государства (ст.135 ч.2 УК Польши). Максимальное наказание – три года лишения свободы. Сейчас мужчина задержан.