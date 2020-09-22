Об этом сообщается на официальном сайте полиции Силезии.
Оскорбительное сообщение выявили сотрудники главного управления по борьбе с киберпреступностью, после чего установили личность мужчины.
“Его слова не имеют ничего общего с культурным выражением своих взглядов и являются нарушением действующего законодательства”, – говорится в сообщении полиции.
Ему выдвинули обвинение в публичном оскорблении главы государства (ст.135 ч.2 УК Польши). Максимальное наказание – три года лишения свободы. Сейчас мужчина задержан.
- Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на руководство греческого издания Dimokratia, которое опубликовало статью с оскорблениями в его адрес.