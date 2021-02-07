В китайском городе Ухань, где впервые обнаружили коронавирус COVID-19, почтили память доктора Ли Вэньляна, который предупреждал о возникновении новой пневмонии, но ему не верили.

Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Год назад, 6 февраля, доктор Ли Вэньлян умер от вируса, впервые обнаруженного в Ухане. Небольшая группа людей отметила годовщину посещением больницы, где он работал.

34-летний офтальмолог был одним из первых восьми информаторов, которые сообщили о возникновении нового опасного вируса. Его вызвали в полицию и заставили подписать документ, в котором его обвинили в распространении ложных слухов и нарушении общественного порядка. В результате доктор стал своеобразным символом замалчивания реальной ситуации с коронавирусом в Китае.

Позже Ли Вэньлян сам заразился COVID-19 и умер от обострения болезни.

Первоначально о смерти Ли сообщили китайские государственные СМИ в ночь на 6 февраля 2020 года, но СМИ быстро отозвали свои сообщения. Несколько часов спустя, рано утром 7 февраля, Центральная больница Ухани объявила о его смерти.

Китайцы оплакивали его смерть и в Интернете, и офлайн. Скорбящие приносили цветы в больницу, а некоторые люди в Сети были в ярости и требовали свободы слова. Их посты быстро зачищали.

Смерть Ли, казалось, бросила вызов центральному правительству, поскольку общественный гнев нарастал.

“У здорового общества не должно быть только одного голоса”, – сказал Ли в интервью китайскому деловому журналу Caixin в прошлом году.

Центральные правительственные органы провели расследование смерти Ли и пришли к выводу, что правоохранителям, разбиравшимся с врачом, следует сделать выговор.

Смерть Ли по-прежнему остается деликатной темой, и его семья воздерживается от интервью СМИ.

Тем не менее, спустя год после его смерти, люди принесли цветы к больнице, где он работал, чтобы почтить память отважного врача.

К вечеру субботы у здания больницы собрался небольшой мемориал из живых цветов и записок.

“Спасибо, доктор Ли Вэньлян”, – написали уханьцы.

В один из букетов была вставлена записка со словами: “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное” (из Евангелия от Матфея).