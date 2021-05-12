Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
За даними поліції, 28-річний Теодоро Масиас застрелив свою дівчину, 28-річну Сандру Ібарра-Перес, і п’ятьох її родичів, перш ніж вбити себе.
Слідство з’ясувало, що за тиждень до масового вбивства між Теодоро Масіаса і сім’єю його дівчини стався конфлікт. Крім того, хлопець був ревнивий.
За словами правоохоронців, троє дітей у віці двох, п’яти і 11 років були свідками стрілянини, але не постраждали. На місці інциденту було виявлено сімнадцять гільз.
“За цим жахливим актом стоїть домашнє насильство. Коли його [Масіаса] не запросили на сімейний захід, підозрюваний відкрив вогонь”, – зазначив начальник поліції Колорадо-Спрінгс Вінс Ниски.
- Раніше повідомлялося, що у США в штаті Північна Кароліна сталася стрілянина, внаслідок якої загинули п’ятеро людей.