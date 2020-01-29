Кабинет министров решил создать "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге, который будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Премьер-министр Алексей Гончарук.

“Решение Правительства позволит создать Офис по контролю за выбросами в атмосферу в Кривом Роге. Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что создание такого Офиса – это первый шаг на пути к реформе экологического контроля. Специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и руководить проверками крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу.

Они также будут собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

Гончарук добавил, что по итогам 2018 года Украина заняла 109 место среди 180 стран мира по показателям защиты окружающей среды в разрезе влияния на здоровье населения и защиты экосистем, а по данным Института оценки и измерения показателей здоровья, в 2016-м году загрязнение атмосферного воздуха привело в Украине к более 58 000 смертей (около 10 % всех смертей в год).

“Для максимальной эффективности Офис будет работать непосредственно в Кривом Роге – в городе, где этот вопрос является наиболее острым”, – резюмировал Премьер.