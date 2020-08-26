Президент Владимир Зеленский приехал на футбольный матч в Кривом Роге. Поединок был задержан, поскольку президент должен ударить по мячу первым, но опаздывал.

Об этом сообщает местное издание 0564.ua.

Сегодня, 26 августа, президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Днепропетровской области. Там он, как сообщает пресс-служба Главы государства, принял участие в представлении Стратегии развития региона на 2021-2027 годы.

В рамках визита Зеленский также приехал в свой родной город — Кривой Рог. Там он посетил матч ФК “Кривбасс” — ФК “Черкащина”, который открывает новый сезон Кубка Украины.

По данным СМИ, начало матча было задержано — ожидали президента. Трансляция матча началась только в 17:55, хотя игра была запланирована на 17 часов.

После его прибытия, капитаны команд подняли флаги, а Глава государства первым ударил по мячу.