Об этом сообщает местное издание 0564.ua.
Сегодня, 26 августа, президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Днепропетровской области. Там он, как сообщает пресс-служба Главы государства, принял участие в представлении Стратегии развития региона на 2021-2027 годы.
В рамках визита Зеленский также приехал в свой родной город — Кривой Рог. Там он посетил матч ФК “Кривбасс” — ФК “Черкащина”, который открывает новый сезон Кубка Украины.
По данным СМИ, начало матча было задержано — ожидали президента. Трансляция матча началась только в 17:55, хотя игра была запланирована на 17 часов.
После его прибытия, капитаны команд подняли флаги, а Глава государства первым ударил по мячу.
- В июне президент Украины Владимир Зеленский во время открытия футбольного поля на Херсонщине поиграл в мяч с мэром.
- В августе Зеленский поиграл с мячом в спортзале во время инспектирования школы-интерната в Николаеве.