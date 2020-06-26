Соответствующая видеозапись была опубликована пресс-службой Офиса президента в Facebook.
На ролике видно, что Зеленскому предлагают сделать первый удар по мячу на новом открытом футбольном поле.
“Первый удар? Ну я могу. Я мэру пасну”, – говорит глава государства.
После этого Зеленский пинает мяч мэру.
“Мэр нормально принимает. Как в детстве, кайф”, – говорит президент после этого.
- Ранее сообщалось, что в пятницу, 26 июня, президент Владимир Зеленский посетит Херсонскую область и откроет искусственное футбольное поле в Новой Каховке.