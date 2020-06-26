Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия футбольного поля в Херсонской области играл в мяч с мэром.

Соответствующая видеозапись была опубликована пресс-службой Офиса президента в Facebook.

На ролике видно, что Зеленскому предлагают сделать первый удар по мячу на новом открытом футбольном поле.

“Первый удар? Ну я могу. Я мэру пасну”, – говорит глава государства.

После этого Зеленский пинает мяч мэру.

“Мэр нормально принимает. Как в детстве, кайф”, – говорит президент после этого.