В субботу, 7 ноября, в Кривом Роге мужчина с ножом напал на прохожих. Убиты два человека, ранены еще восемь, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

По данным полиции, жертвами злоумышленника стали случайные прохожие. Злоумышленник нанес им множественные ножевые ранения. Два человека скончались на месте, восемь доставлены в больницу. Среди раненых есть 8-летний мальчик.

Полиция оперативно задержала 37-летнего нападающего. Полицейские выясняют все детали происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

По словам очевидцев, нападавший кричал, что Бог приказал ему убить 15 человек.

Трагедию уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. В своем Facebook он написал, что мир сходит с ума, ведь ежедневно появляются подобные новости.

“Не сомневаюсь, что сегодняшние события в Кривом Роге является проявлением абсолютного терроризма – по смыслу, по сути, по результатам, по ужасу, который пришел в наши дома. Даже если по Уголовному кодексу это конкретное преступление, которое произошло сегодня, будет расцениваться иначе. Но именно так – это терроризм, варварский способ запугать людей. Поэтому никакого оправдания и никакого снисхождения к уродам рода человеческого “, – написал президент.