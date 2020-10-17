Об этом на странице в Facebook сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
На этом этапе Украина планирует развивать торговое сотрудничество, университетские контакты и культурные связи с Квебеком.
“Украина получила дипломатическое присутствие в Квебеке впервые в истории. Могущественная провинция, со своим характером. Уже сейчас – лидер среди канадских провинций по объемам торговли с Украиной”, – заявил Чолий.
Его назначение приветствовали в Министерстве иностранных дел Украины.
“Поздравляем экс-президента ВКУ Чолия на должности почетного консула в Монреале. Расширяем наше консульское присутствие в Канаде”, – заявили в ведомстве.
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