В Латинской Америке количество инфицированных коронавирусом превысило 5 миллионов человек. Только в Бразилии заболели 2,73 миллиона человек.

Об этом сообщает Reuters.

На Латинскую Америку приходится 8% мирового населения. При этом именно ей приписывают 30% всех смертельных и критических случаев заболевания Covid-19.

В Бразилии, наиболее пострадавшей стране в регионе и второй по величине в мире, насчитывается более 2,73 миллиона случаев заболевания и более 94 тыс. случаев смерти.

На прошлой неделе в Колумбии зафиксировали 300 тысяч случаев заболевания и 10 тысяч – смерти. В то же время в Аргентине количество больных превысило 200 тысяч человек.

В субботу в Мексике зарегистрировали более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас она занимает третье место по количеству смертей в мире.