Об этом сообщает Reuters.
На Латинскую Америку приходится 8% мирового населения. При этом именно ей приписывают 30% всех смертельных и критических случаев заболевания Covid-19.
В Бразилии, наиболее пострадавшей стране в регионе и второй по величине в мире, насчитывается более 2,73 миллиона случаев заболевания и более 94 тыс. случаев смерти.
На прошлой неделе в Колумбии зафиксировали 300 тысяч случаев заболевания и 10 тысяч – смерти. В то же время в Аргентине количество больных превысило 200 тысяч человек.
В субботу в Мексике зарегистрировали более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас она занимает третье место по количеству смертей в мире.
- Ранее сообщалось, что в Украине за 2 августа зафиксировали 990 новых случаев заболевания COVID-19. Всего за сутки выписали 333 пациента.