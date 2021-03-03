Об этом сообщает издание Delfi.
Совет решил, что телеканал распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции и ее заразности, подвергая здоровье зрителей серьезному риску.
NEPLP указывает на то, что канал нарушил требования закона об электронных СМИ, предусматривающий, что программы и передачи электронных СМИ не могут содержать контент, который угрожает здоровью людей.
Как утверждается, в передаче канала “Здоровье”, которая вышла в эфир 27 декабря 2020, а также в программе “Жить здорово” от 30 декабря 2020 года, распространялись ложные утверждения о коронавирусе, в том числе о том, что это инфекция с низким уровнем заражения.
Факт ошибочности распространенной информации подтвердили Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии.
NEPLP считает, что ложные заявления, сделанные в программе, могут увеличить риск распространения инфекции среди членов семьи и особенно способствовать заражению людей пожилого возраста и детей.
Совет заявил, что телеканал не принял необходимые меры для соблюдения закона, в том числе не оценил правдивость информации, представленной в программе, ее влияние на здоровье населения и возможные риски, и допустил распространение ложной информации.
Телеканал оштрафован на максимальную сумму 10 000 евро за нарушение в передаче “Здоровье” и на 6000 евро за нарушения в программе “Жить здорово”.
- Национальный совет Латвии по электронным СМИ исключил из перечня телеканалов, которые можно ретранслировать в стране, еще 16 российских телеканалов.