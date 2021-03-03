Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) обнаружил серьезные нарушения закона в деятельности SIA "Pirmais Baltijas Kanals" (Первый Балтийский канал) и оштрафовал его на 16 000 евро за ложную информацию о коронавирусе.

Об этом сообщает издание Delfi.

Совет решил, что телеканал распространял ложную и вводящую в заблуждение информацию о коронавирусной инфекции и ее заразности, подвергая здоровье зрителей серьезному риску.

NEPLP указывает на то, что канал нарушил требования закона об электронных СМИ, предусматривающий, что программы и передачи электронных СМИ не могут содержать контент, который угрожает здоровью людей.

Как утверждается, в передаче канала “Здоровье”, которая вышла в эфир 27 декабря 2020, а также в программе “Жить здорово” от 30 декабря 2020 года, распространялись ложные утверждения о коронавирусе, в том числе о том, что это инфекция с низким уровнем заражения.

Факт ошибочности распространенной информации подтвердили Министерство здравоохранения и Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии.

NEPLP считает, что ложные заявления, сделанные в программе, могут увеличить риск распространения инфекции среди членов семьи и особенно способствовать заражению людей пожилого возраста и детей.

Совет заявил, что телеканал не принял необходимые меры для соблюдения закона, в том числе не оценил правдивость информации, представленной в программе, ее влияние на здоровье населения и возможные риски, и допустил распространение ложной информации.

Телеканал оштрафован на максимальную сумму 10 000 евро за нарушение в передаче “Здоровье” и на 6000 евро за нарушения в программе “Жить здорово”.