Национальный совет Латвии по электронным СМИ исключил из перечня телеканалов, которые можно ретранслировать в стране, еще 16 российских телеканалов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Учитывая то, что нам не удалось получить доказательств того, что эти программы кто-то представляет в Латвии, они были исключены из списка программ, которые будут ретранслировать в Латвии”, – сообщил руководитель регулятора Иварс Аболиньш.

Предыдущий правообладатель SIA “TEM LV” сообщил, что больше не имеет прав на ретрансляцию с 1 февраля, подобную информацию предоставили и кабельные операторы.

Национальный совет Латвии по электронным СМИ пообещал и в дальнейшем защищать латвийское информационное пространство.

Среди телеканалов, которым запретили вещание: REN TV Baltic, “НТВ Мир Baltic”, Karusel International, “НТВ Сериал”, “НТВ Стиль”, “НТВ Право”, “Киномикс”, “Наше новое кино”, “Родное кино”, “Индийское кино”, “Кинокомедия”, “Киносерия”, КВН ТВ, “Кухня ТВ”, “Бокс ТВ” и HD Life.

Решение обнародовали через день после запрета ретрансляции “Россия РТР” в Латвии.

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции партии “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.