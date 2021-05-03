У Ліверпулі (Велика Британія) 2 травня відбувся концерт, на який зібралися п'ять тисяч глядачів — від них не вимагали захисних масок і дотримання дистанції. Захід проходив у рамках COVID-експерименту британського уряду.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Концерт організували в спеціально зведеному шатрі. Таку подію неможливо уявити в нинішніх реаліях, і здавалося, що все це залишилося у спогадах про безтурботну доковідну епоху.

Жодних масок, ніякого соціального дистанціювання, ніякого ризику штрафів.

Організатори попросили відвідувачів просто добре провести час з друзями, пити пиво і слухати живу музику групи Blossoms, співачки Zuzu та інших виконавців.

Таким чином уряд Великої Британії хоче дослідити, як можна безпечно організувати масові заходи.

Відвідувачі мали напередодні зробити тест на COVID-19 – відвідати концерт дозволяли тільки в разі негативного результату.

“Вчені будуть досліджувати, як на ризик зараження коронавірусом впливають якість повітря, інтеракція людей в залі, масові пересування у приміщенні, а також вживання алкоголю”, – повідомляє телеканал.

Це потрібно для того, щоб з’ясувати, як проводити музичні фестивалі у Великій Британії з 21 червня, коли в країні набуде чинності четвертий етап скасування обмежень.