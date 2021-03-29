В течение февраля 2021 поступления средств в ликвидируемых банков, составили 91,3 млн грн. 48,7 млн грн получил "Мисто Банк" от погашения ценных бумаг.

Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

От продажи активов через электронные аукционы банки получили 14500000 грн.

Больше всего средств от реализаций активов в феврале 2021 получили:

ПУАО “ФИДОБАНК” – 8,3 млн грн;

ПАО “Диамантбанк” – 2,5 млн грн;

АО “ВТБ Банк” – 1,3 млн грн;

АО “Дельта Банк” – 1,3 млн грн.

От погашения кредитов в течение февраля 2021 на счета неплатежеспособных банков поступило 26900000 грн – наибольшую сумму поступлений получили АО АКБ “Аркада” (9,0 млн грн) и ПАО “КБ” Премиум “(8,6 млн грн). От аренды имущества банки, которые находятся в управлении Фонда, получили 1,2 млн грн.

Всего с начала года сумма поступлений средств в банки составила 112,4 млн грн, от продажи активов – 19,5 млн грн, погашение кредитов – 41,8 млн грн, аренды имущества – 2,3 млн грн, погашение ценных бумаг – 48,7 млн ​​грн.