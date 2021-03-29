Об этом сообщается на сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
От продажи активов через электронные аукционы банки получили 14500000 грн.
Больше всего средств от реализаций активов в феврале 2021 получили:
ПУАО “ФИДОБАНК” – 8,3 млн грн;
ПАО “Диамантбанк” – 2,5 млн грн;
АО “ВТБ Банк” – 1,3 млн грн;
АО “Дельта Банк” – 1,3 млн грн.
От погашения кредитов в течение февраля 2021 на счета неплатежеспособных банков поступило 26900000 грн – наибольшую сумму поступлений получили АО АКБ “Аркада” (9,0 млн грн) и ПАО “КБ” Премиум “(8,6 млн грн). От аренды имущества банки, которые находятся в управлении Фонда, получили 1,2 млн грн.
Всего с начала года сумма поступлений средств в банки составила 112,4 млн грн, от продажи активов – 19,5 млн грн, погашение кредитов – 41,8 млн грн, аренды имущества – 2,3 млн грн, погашение ценных бумаг – 48,7 млн грн.
- Северный апелляционный хозяйственный суд вернул “Дельта Банку” $87 млн неправомерно выведенных активов.